Le campane delle chiese suoneranno per annunciare il nuovo vescovo sabato alle 12

Le campane della chiesa accanto casa tua sono ossessive? Fai così e troverai un po’ di pace: la legge parla chiaro anche su questo

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’Ufficio liturgico diocesano ha pubblicato una nota a usoParrocchie, per celebrare l’annuncio delArcidi Udine e fornire indicazioni per la preghiera. «L’attesa e l’arrivo delArci– si legge nella Nota – devono essere caratterizzati da un clima di preghiera che aiuti a riconoscere in Cristo Servo e Pastore, l’origine di ogni ministero. Pertanto, è bene che le comunità cristiane della nostra Arcidiocesi dedichino tempi e momenti alla preghiera per colui che è stato scelto come guida». Il suonoIn ogni comunità si dia l’annuncio della nomina delArci, all’unisono, con il suono festoso e prolungato...