Lazio | Lotito | 'Guendouzi l'ho preso io di persona Flaminio? Non possiamo sbagliare nulla'

Lazio, Lotito pazzo di Guendouzi: “L’ho preso io di persona”

Maurizio Sarri si gode la vittoria per 2-0 nel recupero di campionato in Serie A sul campo del Torino. L'allenatore della Lazio ha dichiarato... (calciomercato)

Francesco Scarcelli, autore di "Non Mollare Mai", passa a The Voice e in studio parte il suo inno della Lazio. VIDEO: Nella seconda puntata di The Voice andata in onda ieri sera su Rai 1 tra i concorrenti in gara ce n'era uno dal volto ... laziopress

Abbiati, nella Top 11 ci sono tre laziali: ABBIATI LAZIO RASSEGNA STAMPA - Christian Abbiati, storico portiere del Milan, formula la propria top undici, inserendo tre ex laziali ... lazionews.eu

CdS| Sarri, segnale a Lotito: "Questo gruppo ha futuro": Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri in conferenza stampa post-Torino ha raccomandato ai suoi di non guardare la classifica, ... laziopress