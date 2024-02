Lazio, l'importanza dell'insostituibile Guendouzi per Sarri

Fiorentina - Lazio, dove vedere il mtach in tv ed in streaming: La Lazio tornerà in campo lunedì 26 febbraio alle ore 20:45 nel match valido per la 26° giornata del campionato di Serie A sul campo della Fiorentina. I tifosi biancocelesti che non potranno assistere ... noibiancocelesti

Lazio, Guendouzi l'insostituibile: numeri da urlo per il tuttocampista di Sarri: Non sarà come Milinkovic, ma inizia a somigliargli molto. Mattèo Guendouzi in sei mesi si è preso la Lazio e ora è diventato il vero elemento insostituibile. calciomercato

Tare lancia l'Inter: "Ha la rosa più forte e Inzaghi è come Guardiola": L'ex direttore sportivo della Lazio è intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, con Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, partendo dalla sua esperienza nel club biancoceleste. "Ho cercato di essere ... corrieredellosport