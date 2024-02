Lazio: Scarcelli avanza su The Voice Senior, esegue "Non Mollare Mai" in Studio

Lazio, a The Voice Senior l'autore dell'inno 'Non mollare Mai': Un po` di Lazio in onda in prima serata su Rai 2. Ce l`ha portata ieri sera, nel corso del programma The Voice Senior, Francesco Scarcelli, speaker radiofonico. calciomercato

Gazzetta dello Sport: “Il Toro guarda avanti”: Il Torino non molla la rincorsa per un posto in Europa: "La sconfitta con la Lazio non frena i sogni granata. La squadra è in salute in vista delle sfide decisive" scrive il quotidiano. Tra le cose po ... toronews

Meteo, vortice ciclonico con forti piogge, neve e venti. La tendenza: Stando agli ultimi aggiornamenti porterà ancora piogge diffuse al Nord (in particolare sul Piemonte) sulla Toscana e nel Lazio; piogge isolate in Sardegna. I venti tenderanno a diventare di Scirocco, ... meteo