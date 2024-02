L'avvocato che ha scoperto una sentenza già scritta mentre il processo era ancora in corso

Lavezzi senza pace, il Pocho è stato trasferito in un altro centro di recupero: L’avvocato: “Non è in cura per abuso di droghe” L’avvocato ... Non è in cura per abuso di droghe o alcol, ma per un disturbo psichiatrico che può portare qualcuno a farsi del male e può essere ... sport.virgilio

Il dramma di Marjan: accusata di essere scafista dai tre che volevano violentarla e sbattuta in carcere da 5 mesi: Accusata di essere una trafficante dai tre che hanno tentato di violentarla. La Procura crede a loro, non a lei. Testimoni Mai sentiti ... unita

Fontanella: "Meret deve andare via, ha sbagliato anche col Barcellona": Nicola Fontanella, opinionista e avvocato, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Area di Rigore, programma in onda su Capri Event. areanapoli