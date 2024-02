Lavori non eseguiti bene e cantieri lumaca: pioggia di diffide dal Comune

Arezzo, 21 febbraio 2024 – “Sono 10 anni che si trascina la questione della rotatoria di Via Valiani. Un’opera semplice, ma di estrema importanza per la messa ... (lanazione)

È riemerso il laghetto sull’oasi del lungomare di Porto d'Ascoli: «Lunedì sono iniziati i lavori di ripristino. Anche questa è una promessa mantenuta ... e la decisione è stata accolta con soddisfazione non solo dai residenti, ma anche da tutti i cittadini ... corriereadriatico

Rc auto, a Venezia il record degli aumenti: oltre il 30 per cento in più in un anno: VENEZIA - Cara assicurazione, quanto mi costi. Tanto, sempre di più. Non è un mistero che tra le voci di spesa che più incidono sui bilanci delle famiglie ci sono le ... ilgazzettino

Palasport di San Benedetto, due settimane senz’acqua: «Restyling non previsto in bilancio»: SAN BENEDETTO Docce all’asciutto per due settimane, una pavimentazione che presenta tutti i segni del tempo e delle tariffe, per l’utilizzo degli spazi, alle stelle. Come si presenta ... corriereadriatico