Lavori al porto e piano dell'arenile in consiglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024)e allungamento delcanale sono due tra gli argomenti all’ordine del giorno delcomunale in programma martedì alle 20. Temi entrambi che interessalo la città su cui si giocherà nei programmi una parte della campagna elettorale. Il candidato Pd Mattia Missiroli, infatti, ha già anticipato che uno degli obiettivi sarà quello, in caso di vittoria, di dare alla città un nuovo. Nel frattempo, il consigliere della Lega cervese Enea Puntiroli interverrà incomunale proprio sui temi citati. "Il– si legge in un odg leghista – è uno strumento fondamentale per definire le scelte e le priorità del territorio. Da esso dipende anche la predisposizione delle evidenze pubbliche delle concessioni ...