Latina Viola le prescrizioni imposte | aggravata la misura cautelare per un 35enne

VIOLA LA MISURA DI ALLONTANAMENTO DALLA VITTIMA: ARRESTATO A LATINA

(Di sabato 24 febbraio 2024)– Ieri mattina a, i Carabinieri dipendenti del N.O.R. – Sezione Radiomobile, hanno arrestato untunisino residente a, sottoposto alladegli arresti domiciliari, per maltrattamenti in famiglia. L’uomo a seguito delle ripetutezioni delleera stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria di, la quale ha emanato L'articolo Temporeale Quotidiano.

Seguita e bloccata in auto: continua l’incubo per una famiglia, ma stavolta il vicino stalker va in carcere: il 51enne ha violato in più occasioni le varie prescrizioni. In una circostanza in particolare spiegano dalla Questura di Latina, aveva seguito in auto le vittime per poi effettuare un testacoda, ... latinatoday

Onu, portare migranti da Gb in Ruanda viola diritti umani: GINEVRA, 19 FEB - Il disegno di legge del governo britannico di deportare i migranti illegali in Ruanda mina i principi fondamentali dei diritti umani, ha affermato lunedì l'Onu. (ANSA) ... ansa

Venezuela, 'Guyana viola gli impegni sull'Essequibo': Il governo del Venezuela ha accusato la Guyana di "continua mancanza di rispetto" nei confronti degli impegni assunti da entrambi i Paesi per affrontare la lunga disputa su Essequibo, il territorio di ... ansa