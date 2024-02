L'Atalanta domani sera al Meazza vuol fare il terzo sgambetto al Milan. Formazione, orario e diretta tv

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bergamo, 24 febbraio 2024 – Il Diavolo per la terza volta in due mesi per, vincitrice il 9 dicembre per 3-2 al Gewiss Stadium all’andata in campionato, con il gol decisivo di Muriel di tacco al 94’, e poi un mese dopo alin Coppa Italia per 2-1 con doppietta di Koopmeiners.la Dea alandrà a giocarsi un confronto diretto che potrebbe lanciarla nella corsa verso ilposto.Bergamaschi attesi però da un tour de force da sei partite in ventidue giorni: mercoledì l’Inter, domenica il Bologna, poi le due gare di Europa League contro lo Sporting Lisbona e in mezzo le due sfide di campionato contro Juventus e Fiorentina. “È stato fatto un pasticcio sul calendario per via della SuperCoppa, ma è qualcosa che non possiamo cambiare e dobbiamo adattarci ...