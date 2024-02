Lashana Linch racconta il suo ultimo progetto | Bob Marley-One Love | che celebra il grande musicista giamaicano | e il suo suo ruolo di moglie

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 24 febbraio 2024)Lynch non si ferma mai. Per riuscire a parlare con lei mi ci sono voluti alcuni mesi e tre cancellazioni, l’ultima poche ore prima dell’appuntamento da Londra. E non perché questa attrice londinese – che pare avere conquistato tutta Hollywood – voglia fare la difficile. Semmai perché è una lavoratrice inarrestabile e prende maledettamente sul serio il suo mestiere. Negli ultimi due anni l’interprete dell’agente Nomi di No Time to Die – con Daniel Craig/James Bond – ha girato un film dopo l’altro, una cinquina di ruoli importanti, da Capitan Marvel in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, alla guerriera scalza Izogie in The Woman King con Viola Davis, poi Miss Honey in Matilda The Musical di Roald Dahl; è apparsa in un cameo in The Marvels e ora sta ultimando la serie tv Il giorno dello sciacallo, dal romanzo di Frederick Forsyth (è Bianca, l’agente alla ...