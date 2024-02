L’Arte del ricevere secondo la famiglia Terrail

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 24 febbraio 2024) È possibile che un ristorante abbia quasi mezzo secolo di vita? Sicuramente non capita tutti i giorni, ma a Parigi ebbene sì, è quello che quotidianamente ancora va in scena al 19 di Quai de Tournelle. La prima testimonianza scritta risale al 1584, quando un certo Rourteau, sotto il regno di Enrico III, apre un albergo signorile per gli ospiti del re. Le Chateau de la Tournelle adiacente, illuminato da una pietra color champagne dai riflessi argentei, suggerisce il nome alla nuova struttura che da quel momento divenne l’Hostellerie de La Tour d’Argent. Chi avrebbe mai pensato che da quel momento il nome e l’identità di questo luogo sarebbero durati così a lungo, fino a diventare un’istituzione indiscussa anche in tempi più recenti? André, dopo aver acquistato il locale da Frédéric Delair, nel 1914 fece sì che le ricette di Adolphe Dugléré diventassero parte ...