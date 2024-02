L'arcivescovo monzese. Il Papa sceglie don Flavio per l'Unità dei Cristiani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un ex ragazzo di Monza. Brillante studente del liceo classico Zucchi, milanista doc, esperto di islamistica, è diventato arcivescovo.Bergoglio ha nominato Segretario del Dicastero per la Promozione deldeidonPace, 46 anni, finora Sotto-Segretario del Dicastero per le Chiese Orientali, assegnandogli la Sede titolare di Dolia e conferendogli il titolo personale di Arcivescovo. Nato a Monza il 29 luglio 1977, donPace è cresciuto e ha studiato in città, prendendo il diploma al liceo classico Zucchi. il suo rapporto con la fede lo aveva spinto a studi teologici. Ordinato sacerdote nel 2002 dall’allora Arcivescovo di Milano, Cardinale Carlo Maria Martini, dal 2002 al 2011 aveva svolto attività pastorale come Vicario parrocchiale ad Abbiategrasso, occupandosi ...