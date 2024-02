L’appello del candidato sindaco di Forchia | “Non possono toglierci anche i medici a bordo del 118”

“Ultimo appello” di Esprì a tutte le forze politiche per un candidato comune rappresentante della Valle d’Aosta al Parlamento Europeo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono molto preoccupato e raccolgo in tal sensole ansie dei miei concittadini rispetto al possibile depotenziamento del servizio 118 di Airola”. Così ildi “SiAmo”, Gerardo Perna Petrone, commenta le ipotesi di depotenziamento delle ambulanze del 118 dei presidi sanniti con specifico riferimento alla demedicalizzazione degli equipaggi. “Si tratta di una situazione che andrebbe ad indebolire in modo importante la prestazione sanitaria sul territorio – commenta Perna Petrone, attuale consigliere comunale di opposizione presso il piccolo Centro della Valle Caudina – È un disegno che, come ci viene prospettato, andrebbe ad interessare i vari punti 118 ricadenti nella provincia di Benevento e, quindi,Airola, presidio che serve ...

Grumello del Monte. Confermati in appello i 23 anni di reclusione per Hamadi El Makkaoiu, il 25enne marocchino che il 19 aprile 2022 Uccise a martellate ... (bergamonews)

Da Varese a Luino in piazza per dire no alla guerra: “Prevalga il dialogo”: In piazza Montegrappa il presidio per la pace e la libertà dei popoli convocato dalla Cgil, nel giorno della mobilitazione nazionale con manifestazioni in tutta Italia a due anni dallo scoppio della g ...varesenews

Scicli appello per la pace, 25 associazioni promuovono una manifestazione: Sono ben 25 associazioni e movimenti del territorio a lanciare un appello per la pace e dare appuntamento per una manifestazione che si terrà sabato pomeriggio 24 febbraio a partire dalle 18 a Scicli, ...quotidianodiragusa

Catanzaro dice no alla realizzazione del CPR, Iemma lancia un appello al dialogo e alla responsabilità: Per queste ragioni, faccio appello a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale affinché si uniscano in un fronte comune contro la realizzazione del CPR ad Alli. È essenziale che chi ha ...infooggi