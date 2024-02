L’anello di carte che avvolge il Meazza spiegato dall’avvocato

Chi ha questa carta Magic ora ha in mano due milioni di dollari, l'Unico Anello è stato ritrovato

(Di sabato 24 febbraio 2024) Che ne sarà della Scala del calcio? Diventerà un monumento vuoto al cemento armato, ma sul groppone del Comune, come da minaccia un vincolo della Sovrintendenza? Sarà venduto, come minaccia Beppe Sala? Tornerà a essere una rinnovata casa in comproprietà tra Inter e Milan, come blandisce l’ultimo progetto di restyling con tanto di quarto anello? I rossoneri andranno a San Donato? Da soli o con i cugini? La telenovela è complicata e da tempo somiglia a una storia dibollate, giudici e perizie in cui è difficile mettere la testa. Ci vuole competenza professionale, e anche una bella passione, per capire questi percorsi “davvero molto all’italiana”. Passione e competenza come quelle di un avvocato milanese (ma milanese acquisito, ci tiene a dire: dunque immune da tifoseria). Si chiama Antonio Ditto, il suo campo d’azione è la giurisprudenza societaria, la ...