L'Ancona al bivio vuole la salvezza. Con il Rimini è una partita chiave

(Di sabato 24 febbraio 2024) Al Del Conero c’è Ancona-: in campo oggi alle 16.15, e per i dorici si tratta di un’altra tappa fondamentale in otticadiretta. Cinque punti nelle ultime tre gare per, sei nelle ultime due per ilche, grazie al doppio successo consecutivo con Recanatese e Pontedera, veleggia al decimo posto. Per la squadra di Colavitto è una, visto soprattutto che si gioca in casa, per sfruttare l’onda positiva delle ultime tre gare e cercare di centrare tre punti che sarebbero d’oro. Perché da qui alla fine della stagione regolare, dunque nei prossimi due mesi o poco più, per raggiungere quotacon la certezza di non passare per i playout, a parte la possibilità di salvarsi senza disputare i playout per la differenza punti con ...