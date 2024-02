Ladri danno fuoco a una pizzeria. Locale distrutto, titolari disperati "Non so quando apriremo"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Prato, 24 febbraio 2024 – “Se va bene rifra un mese. I danni sono davvero ingenti: è un disastro". Sonodi Velavevodetto - Tortelleria, marito e moglie, il giorno dopo rispetto all’incendio appiccato all’interno del lorodi via Bianchini, a Iolo. Nella notte fra mercoledì e giovedì alcuni malviventi hanno fatto irruzione nell’esercizio con l’intento di rubare il fondo cassa. I, però, prima di scappare via con in tasca una refurtiva di circa 1.200 euro, hanno datoal ristorante. "Forse per cancellare i segni del loro passaggio. Non credo che avessero davvero l’intenzione di appiccare un incendio e di ridurre ilin queste condizioni", l’ipotesi dei, che hanno ...

