“L’acchiappa talenti” è il nuovo talent show condotto da Milly Carlucci su Rai1: di cosa si tratta e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 24 febbraio 2024), dopo il successo della scorsa edizione di Ballando Con Le Stelle, è pronta a tornare in onda in tv su Rai 1 con unformat dal titolo “”. Ilvarietà, che sarà realizzato con la collaborazione della società di produzione Fremantle, è previsto nel palinsesto televisivo del venerdì sera, in diretta, con debutto previsto nel mese di maggio 2024. Ma disi? “”,disuin tv “”, il ...