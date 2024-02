Labriola (Tim),consolidamento e fairshare non più rinviabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Siamo finalmente arrivati ad un punto di svolta? Il libro bianco della European Commission presentato mercoledì 21 apre un confronto con tutti gli stakeholder su un tema su cui insisto da tempo: senza infrastrutture digitali innovative l'Europa non può crescere, ma per realizzarle servono ritorni sugli investimenti e un mercato sostenibile". Lo scrive l'amministratore delegato di Tim, Pietro, in una post sul linkedin. "non sono più: l'inazione non è un'opzione. È stato compiuto un primo passo, ora spero che tutti partecipino alla consultazione per consolidare velocemente quanto di buono è stato proposto. Gianluca Corti, Aldo Bisio, Benedetto Levi, Margherita Della Valle, facciamoci sentire".