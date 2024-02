La zona d’interesse | Jonathan Glazer e l’orrore oltre la siepe

La zona d'interesse film: trama, storia vera, libro, recensione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ne Lad'interesse, ispirato al romanzo di Martin Amis,esplora il tema della "banalità del male" con un raggelante controcampo dell'atrocità dell'Olocausto. Davanti allo specchio della propria camera da letto, Hedwig Höss è intenta ad apporsi sulle labbra il rossetto appena trovato nella tasca di un elegante cappotto di pelliccia. Dal volto della donna trapela una muta soddisfazione: per la pelliccia, status symbol altoborghese di cui è fiera di ammantarsi, e per l'immagine riflessa nello specchio. Ma se l'immagine, appunto, ci rimanda a una condizione di serenità e di privilegio, il suono di quella stessa scena è in stridente contrasto con quanto compare sullo schermo: un sottofondo di rumori, urla, spari. Echi di una realtà altra, ma spaventosamente prossima, rispetto ai quali …