La zona d’interesse | Jonathan Glazer e il suono dell’orrore

La zona d'interesse film: trama, storia vera, libro, recensione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Puoi anche chiudere gli occhi davanti all’orrore. Anche fingere che non esista. Ma non puoi tapparti le orecchie. E allora in qualche modo quell’incubo finirà per torturarti, insinuandosi dentro di te, fino al tuo cervello. Non sappiamo con certezza se sia stato proprio questo l’assunto che ha spintoa raccontare l’Olocausto nello straordinario La. Certo è che l’utilizzo dei suoni, dei rumori, perfino dei silenzi ha contribuito in maniera essenziale a rendere il film una delle opere più belle (e dolorose) su quella devianza dall’umanità che è stato il nazismo. Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione del film,ha rappresentato l’orrore del nazismo dando corpo in maniera magnifica all’annullamento messo in atto dai seguaci di Hitler nei confronti degli ...