La Virtus sfida Forlimpopoli Ferma la B interregionale Medicina in Romagna per chiudere i conti

Basket serie C, big match per i Baskers: sfida contro la Virtus Medicina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Fame di bis in casa dei New Flying Balls, che oggi alle 20,30 ospiteranno Lumezzane Ozzano. Bocce ferme sui parquet dell’, che dopo la conclusione della regular season è al lavoro in vista della seconda fase, ovvero il girone play-in Silver dove figurano entrambe le bolognesi: il 2 marzo si partirà con Bologna 2016-Monfalcone, mentre il 3 marzo sarà la volta di Olimpia Castello-Montebelluna. Al termine della seconda fase (21 aprile) le prime due degli accoppiamenti A-B, C-D, E-F e G-H parteciperanno ai playoff. In serie C si attende la conclusione del girone B per dare il via alla seconda fase: nel girone A, terminato lo scorso weekend, sono arrivati il secondo posto della Francesco Francia (a -2 da Scandiano) e la quinta piazza del Cvd Casalecchio di coach Folesani. Nel girone B torna a sorridere la Cmp Global di coach Tasini, che mette fine al trend ...