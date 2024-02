La Toscana festeggia Jasmine Paolini: è suo il Duty Free di Dubai

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – Castelnuovo Garfagnana in festa per. La tennista, fino a ieri numero 26 Wta, ha vinto la finale del "Tennis Championships", secondo Wta 1000 della stagione dotato di un montepremi complessivo di 3.211.715 dollari, avviato alla conclusione sul cemento di, negli Emirati Arabi Uniti. La 28enne si è imposta per 4-6 7-5 7-5 dopo due ore e 13 minuti di gioco sulla russa Anna Kalynskaya, numero 40 del mondo, passata attraverso le qualificazioni e che ieri a sorpresa aveva eliminato la polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale. Persi tratta del secondo titolo in carriera, il primo in un 1000. Dopo il successo a Portoroz nel 2021, arriva anche un bel salto in avanti nel ranking: ...