La spietata roulette russa e il coraggio di fermare quel lento morire degli ucraini

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblichiamo il discorso integrale pronunciato dalla scrittrice e giornalista de Linkiesta Yaryna Grusha, amica e collega di Victoria Amelina, uccisa a trentasette anni da un missile russo, in occasione dell’evento “Ucraina fortezza d’Europa”, organizzato da Linkiesta in collaborazione con Promote Ukraine, Parlamento europeo Ufficio in Italia, e col patrocinio della Commissione europea e di Associazione Diplomatici al Centro Brera di Milano per ricordare l’aggressione criminalee la formidabile resistenza di Kyjiv e di tutto il paese a due anni dalla sciagurata invasione. Il 20 febbraio 2024, un drone russo ha centrato una casa nella regione ucraina di Sumy uccidendo una famiglia intera di cinque persone, madre e due figli maschi e due donne lontane parenti che si trovavano lì in visita. Il 10 febbraio 2024, in un incendio causato dal ...