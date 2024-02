La spietata roulette russa e il coraggio di fermare quel lento morire degli ucraini

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblichiamo il discorso integrale pronunciato dalla scrittrice e giornalista de Linkiesta Yaryna Grusha in occasione dell’evento “Ucraina fortezza d’Europa”. Il 20 febbraio 2024, un drone russo ha centrato una casa nella regione ucraina di Sumy uccidendo una famiglia intera di cinque persone, madre e due figli maschi e due donne lontane parenti che si trovavano lì in visita. Il 10 febbraio 2024, in un incendio causato dal bombardamento russo, è bruciata viva un’intera famiglia: padre, madre e i tre loro figli, il più piccolo aveva sette mesi. Sono finiti in una trappola di fuoco, non riuscendo a raggiungere in tempo il rifugio. La madre ha cercato di salvare i figli abbracciandoli. Li hanno trovati così, abbracciati. Il 7 febbraio 2024, i detriti di un razzo russo abbattuto dall’antiaerea ucraina hanno centrato il palazzo nella zona residenziale della capitale dell’Ucraina Kyiv, ...