La solitudine di Piantedosi | strapazzato da Mattarella | ignorato dal centrodestra

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il ministro esclude le dimissioni per le manganellate agli studenti, ma si prepara a riferire in Parlamento e a prendere contromisure. In maggioranza domina la prudenza. Nella Lega ammettono: "Un problema c'è". Meloni tace. Renzi: "Ministro, anche meno"