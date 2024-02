La sinistra causa gli scontri | FdI punta il dito | chi spalleggia i violenti

Manganellate sugli studenti a Pisa, Fdi: “La causa è la sinistra che spalleggia i violenti”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Suglitra polizia e studenti a Pisa, nell'ambito della manifestazione non autorizzata in favore della Palestina, si consuma la contrapposizione politica. La, il Pd e il Movimento 5 stelle continuano a martellare mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto un colloqui con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Secondo quanto trapela dal Quirinale il capo dello Stato avrebbe detto la capo del Viminale che "con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento". Mattarella ha voluto telefonare al ministro dopo gli episodi di ieri a Pisa: "Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al ministro dell'Interno, trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente ...