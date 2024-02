La signora Anna fan dei ragazzi de Il Volo | “Siete come dei nipoti per me”

Elodie presenta ‘Red Light’, il nuovo progetto «per far ballare i fan»

Leggi tutta la notizia su novella2000

(Di sabato 24 febbraio 2024) Stasera a C'è posta per te i trede Ilsono stati protagonisti di una sorpresa per la: "per me" L'articolo proviene da Novella 2000.