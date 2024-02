La sfida di Maria Vittoria. Prima ufficiale palombaro: "Ho superato i miei limiti". Imbascamento al Varignano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) PORTO VENERE La Marina è, sopra ogni cosa, equipaggio. Ovvero una squadra in cui tutti, a prescindere dalle proprie caratteristiche o peculiarità personali, si impegnano per raggiungere un obiettivo comune. Il sesso, le convinzioni politiche, il luogo di nascita sono elementi che diventano del tutto ininfluenti perché ciò che conta davvero è solo il merito, la capacità di non arrendersi di fronte alle difficoltà per cercare di superare sempre l’ostacolo che di volta in volta ci si trova di fronte. "E’ stato duro - diceAgostini, ladonnadel Comsubin - così come lo è stato per gli altrifra di corso". In questa risposta, data a chi le domanda quali siano le sue sensazioni al termine dei 10 mesi di addestramento per diventaredella Marina, ...