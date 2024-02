La Samb perde pezzi, in dubbio pure Senigagliesi - La Samb perde pezzi, in dubbio pure Senigagliesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024) La manovra al naso a cui si è sottoposto Fabbrini, ieri, in ospedale, è andata a buon fine e ha scongiurato l’intervento chirurgico. Ora, l’attaccante, che si era fratturato il naso in un contrasto di gioco, in allenamento, mercoledì, dovrà stare a riposo qualche giorno e poi potrà tornare in campo, ma solo il 3 marzo, contro il Real Monterotondo, indossando una maschera al carbonio. La, quindi, a Riccione scenderà in campo senza Fabbrini. Al suo posto è pronto Battista. Poi, bisognerà capire, se, che ieri non ha sostenuto l’intero allenamento, potrà scendere in campo o meno dall’inizio. Lauro ha provato sia Cardoni che Paolini nel caso dovesse fare a meno di. La formazione che Lauro sceglierà per affrontare il Riccione, dovrebbe, infine, ricalcare l’undici di Fossombrone: resta il ballottaggio ...