La Salernitana sprofonda sotto i colpi di Maldini e Pessina, il Monza vince 2-0 all'Arechi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il2-0 in casa dellae aggancia il nono posto in classifica: notte fonda per i granata, che sono sempre ultimi e non riescono a trovare la scintilla per rialzarsi.

Non si riaccende la luce in casa granata , anzi il buio persiste dopo la sconfitta casalinga contro la Roma (1-2). Come accaduto contro le altre big del ... (ilmattino)

