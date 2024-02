La Salernitana sempre più in fuga verso la retrocessione

Salernitana sempre più giù, Maldini e Pessina puniscono Liverani

(Di sabato 24 febbraio 2024) . Quest’anno Iervolino potrebbe dare alle stampe un volume: “Come non si gestisce una squadra di calcio”. Il presidente dellaha costruito con ammirevole abnegazione un disastro che sta dando i suoi frutti. Laha perso anche oggi, in casa contro il Monza. Nelle ultime otto partite di campionato, ha incassato sette sconfitte e portato a casa la miseria di un pareggio contro il Torino. Il risultato è l’ultimo posto con 13 punti: ultimo posto, a sei punti dal Cagliari e a sette da Sassuolo e Verona. Il terzo allenatore (Liverani) come ampiamente previsto non ha dato i risultati sperati. Al momento due sconfitte in due partite anche se la prima va detto che è stata giocata contro l’Inter. Liverani ha sostituito che a sua volta sostituì Paulo Sousa… che al mercato mio padre comprò. Soltanto un miracolo adesso potrebbe salvare i ...