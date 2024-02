La rottura dei Ferragnez per colpa di Travaglio? Mr Marra risponde a Selvaggia Lucarelli

Ferragnez game over: è rottura tra Chiara Ferragni e Fedez

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lache c’è stata fra Fedez e Chiara Ferragni è da attribuire a Marcoche ha paragonato l’imprenditrice a Wanna Marchi nel podcast del rapper? Ad alludere che questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il portale Dagospia. “La goccia che ha fatto traboccare il vasino tra Fedez e Chiara Ferragni è stata l’ospitata di Marcoal podcast del rapper “Muschio Selvaggio”. – si legge su Dagospia – L’influencer ha sbroccato perché Fedez non ha tagliato la frase “tu in realtà ce l’hai con lasolo perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”, pronunciata dal direttore del “Il Fatto Quotidiano”. Il rapper, di fronte a Marcolino, invece che difendere la sua signora ferita nell’orgoglio, abbozza e pronuncia un serafico “ok, se vuoi ti rispondo”. E la Ferragni deve ...

In tanti non dimenticano che durante la malattia e il ricovero di Fedez, Ferragni gli era stata vicina: “Anche Fedez ha interrotto il rapporto di ... (repubblica)

Elodie, il messaggio d'amore per il ritorno sul podio di Iannone. E commenta anche Belen: In un periodo in cui abbiamo visto tante coppie lasciarsi e in cui tiene banco la presunta rottura tra Fedez e Chiara Ferragni ... la forza, la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio ...gazzetta

Tom Cruise, sarebbe “già finita” la storia con Elsina Khayrova: La rottura piuttosto pacifica sarebbe stata dettata anche da ragioni ... Si è accorto che la storia stava andando troppo velocemente, soprattutto per colpa dei media. Si sentono ancora, ma lui vuole ...dilei

Giorgia Soleri e la cotta per Ghali: la confessione spiazzante dell’ex di Damiano David: Giorgia Soleri si sbottona su Instagram, ammettendo di avere una bella cotta per Ghali. Ecco cosa ha rivelato.comingsoon