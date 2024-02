La relatrice speciale Onu Francesca Albanese | “Israele è l’incarnazione per eccellenza dell’apartheid” Il console | “Indegno”

La relatrice speciale Onu Francesca Albanese: “Israele è l’incarnazione per eccellenza…

(Di sabato 24 febbraio 2024)è la più limpida incarnazionenel mondo. Ladelle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati,, torna a criticare l’operato del governo di Benjamin Netanyahu e le politiche dello ‘Stato ebraico’ nei confronti della popolazione palestinese e lo fa con parole durissime pronunciate alla Conferenza internazionale Pace e giustizia in Medio Oriente, focus Palestina, promossa dal Consiglio comunale di Firenze.ha ricevuto gli applausi della platea quando ha affermato senza indugi che quello di“è apartheid, non abbiate paura di dirlo. Il Sudafrica ci ha dato la parola, ma la realtà è incarnata daper”. E sugli applausi ha ...