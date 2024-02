La potenza dei social. Una piazza virtuale per condividere felicità

(Di sabato 24 febbraio 2024) Chissà se Franco Bertuccelli nel 2014, quando ebbe l’idea di creare il gruppo Facebook ‘Votiamo i carri del Carnevale di Viareggio’, si sarebbe mai immaginato, a distanza di 10 anni, di contare oltre 20 mila iscritti. Un numero straordinario che ha fatto di ‘Votiamo i carri del Carnevale di Viareggio’ un vero termometro dell’amore della città, ma non solo, per la sua manifestazione più importante. Franco, come nasce il gruppo? "Per gioco. Il mio intento era quello di dar vita ad una sorta diin cui gli appassionati potessero scambiarsi pareri, idee, video ed immagini". Evidentemente ha fatto centro. "Così pare. Ad oggi siamo a 20350 iscritti". Facciamo un’indagine: sono più uomini o donne? E la fascia d’età? "Sono in maggior numero le donne, il 57% circa. Mentre la fascia d’età va, indicativamente, dai 25 ai 55 anni". Di questi ...