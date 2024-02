La paghetta diventa digitale con Satispay

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ladei genitori per i loro figligrazie al nuovo servizio offerto dache consente a tutti gli utenti minori di 18 anni e con almeno 14 compleanni alle spalle di poter gestire in maniera autonoma e sicura il proprio denaro direttamente con lo smartphone. L’iniziativa della startup italiana di mobile payment viaggia su due principali binari, ovvero permettere ai più giovani di sviluppare già in tenera età la capacità di gestione delle proprie risorse finanziarie e seguire il trend che vede i pagamenti digitali in grande slancio rispetto a qualche anno fa, quando le transazioni erano in più netta maggioranza in contanti. LaconL’iniziativa delladi ...