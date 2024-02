La neve sommerge le Alpi. E non è finita: la mappa. Fiocchi in arrivo anche a bassa quota

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 febbraio 2024 – Giorno di tregua dal maltempo in montagna dopo l’intensa nevicata di venerdì che ha interessato soprattutto lecentro orientali, ma durerà poco. È iniziata una lunga fase di tempo molto instabile e a tratti perturbato, a causa del ritorno della Depressione d'Islanda, e latornerà a cadere in abbondanti quantitànei prossimi giorni. Intanto, si fanno i conti con le conseguenze dellacaduta venerdì tra grossi disagi alla viabilità, in particolare lungo l’autostrada del Brennero, l’annullamento del superG femminile in programma questa mattina in Val di Fassa, magli aspetti positivi per il comparto turistico e l’equilibro ambientale montano che, dopo settimane di caldo anomalo che hanno caratterizzato l’avvio del 2024, sembra vedere iniziare l’inverno. ...