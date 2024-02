La metro rossa M1 di Milano verrà prolungata fino a Baggio | quali saranno le nuove fermate

Prolungamento metro rossa, ecco i soldi: quali sono le nuove fermate e quando iniziano i lavori

metropolitana M1 Chiusa per quello che sembra essere suicidio : un uomo è morto investito alla fermata Gambara sulla linea rossa , annuncio di Atm (notizie.virgilio)

Una nuova tragedia vede coinvolta una linea della metro politana, questa volta tocca alla rossa M1 di Milano dove un uomo , la cui età non è ancora nota (anche ... (ilgiornaleditalia)

Skymetro, stazioni chiuse in allerta meteo: incognita Bisagno anche con lo scolmatore: Le risposte in un documento del Comune: ad oggi scatterebbe la chiusura totale con l'allerta rossa, ma tre fermate su sei rimarrebbero in area inondabile anche dopo il 2025 ...genova24

Milano, la metropolitana rossa M1 arriverà fino a Baggio: quali sono le nuove fermate, i costi e quando partiranno i lavori: Dal governo 145 milioni per il prolungamento da Bisceglie con tre stazioni: Baggio-Olmi-Parri/Valsesia. L'assessora Censi: «L'avvio del cantiere a fine 2024». In arrivo i fondi anche per la metrotranv ...milano.corriere

Prolungamento metro rossa, ecco i soldi: quali sono le nuove fermate e quando iniziano i lavori: I lavori in quel caso dovrebbero durare poco più di cinque anni. Per la metro rossa è anche già stato approvato, nel 2021, il progetto definitivo. Annunciando il via libera, palazzo Marino aveva ...milanotoday