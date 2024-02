La lezione cubana

Medici cubani a lezione di italiano all’Unical: «Siamo qui per risollevare la vostra sanità»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sto studiando Storia contemporanea da autodidatta perché frequento il 2° liceo classico (ho 17 anni) e il programma non la contempla. Vorrei capire perché nel 1961 gli Usa affidarono la tentata invasione di Cuba a esuli cubani anziché all’esercito regolare.Rino Marellivia email Gentile lettore, complimenti per la sua passione per la Storia. So che molti suoi coetanei preferiscono passare il tempo su TikTok e simili. La scelta di non utilizzare forze regolari fu presa da John Kennedy per due ordini di motivi. Il primo è che Cuba era un alleato dell’Urss. Un attacco diretto contro un satellite di Mosca avrebbe infranto la regola di non intervento nei reciprochi blocchi. In caso di guerra a Cuba, la Russia per ritorsione avrebbe potuto attaccare qualunque Paese nella sfera americana, per esempio il Giappone o la Corea del Sud. Questo avrebbe avviato un’escalation verso le armi nucleari, ...