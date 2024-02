La guerra dei droni in Ucraina | la centralità dei velivoli dopo due anni

Ucraina, due anni dopo. La prima guerra dei droni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lainha definitivamente confermato ladell'utilizzo dinei moderni conflitti. Isenza pilota, ormai usati per colpire e non solo per attività di ricognizione, hanno dimostrato di poter infliggere perdite enormi a eserciti imponenti, ma privi di un adeguato sistema di difesa. All'origine delladeiin questavi è stata l'incapacità di entrambe le parti di prendere il controllo dello spazio aereo a causa dei sistemi di difesa integrati in dotazione a entrambi gli eserciti. Uno stallo che ha spinto Kiev a seguire una strategia ben precisa, utilizzando iper sopperire alla differenza di forze in campo. L'ha usato a proprio favore i vantaggi ...

