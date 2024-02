La grande tregua del gianduiotto | Lindt fa un passo indietro | e i produttori torinesi avranno il marchio Igp

Grande Fratello, tregua verso Beatrice: verità o strategia? Un dialogo fa sorgere dubbi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 24 febbraio 2024)si è arresa, ildi Torino sarà und’origine protetta Igp. Dopo essersi opposta alla richiesta dei cioccolatieri piemontesi (40 in tutto, tra cui Domori e Ferrero) di ottenere un disciplinare per il cioccolatino, l’azienda svizzera (proprietaria di Caffarel) si è fatta da parte e ha dato il via libera al percorso verso l’Igp. Il disciplinare per il«Siamo convinti che nel corso delle nostre conversazioni sia emersa una concreta condivisone di intenti per consentire da un lato il riconoscimento della Igp e al tempo stesso permettere a Caffarel di tutelare il proprio, a beneficio dello storico stabilimento di Luserna San Giovanni e del suo indotto» ha dichiarato Benedict Riccabona, ceo diItalia. L’azienda continuerà a non aderire al ...