La difesa di Ferragni sulla beneficenza per il caso pandoro: perché è tutto regolare secondo l'influencer

Chiara Ferragni e Fedez separati, lei ha contattato un avvocato divorzista. La madre del rapper: «Ci auguriamo che vada tutto bene»: L'ultima lite, domenica scorsa. Fedez se ne sarebbe andato di casa e non è più tornato. Dopo 5 anni di matrimonio, due bimbi, e una vita postata sui social, Chiara Ferragni e ... ilgazzettino

Chiara Ferragni: "La priorità è difendere la famiglia. Fedez in tanti weekend non c'è stato. Comunque, è mio marito": Oggi Fabrizio Corona aveva la sua 2797 udienza in tribunale. La sua avvocatessa Cristina Morrone, lo attendeva per l’udienza delle 12. In un video pubblicato sui social l’imputato si è presentato alle ... informazione

Quella strana intervista alla Ferragni. Perché esce proprio ora: L'intervista rilasciata al Corriere della sera è antecedente alla notizia della separazione da Fedez e si incentra principalmente sul caso Balocco: "È stato eccessivo da sopportare" ... ilgiornale