“La destra ha ingannato i sardi | ora ci riprova con Truzzu” Parla la candidata governatrice Todde | “Meloni è venuta a Cagliari a fare cabaret”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Laha chiuso la campagna elettorale di Paolocon i leader nazionali. Alessandradella coalizione progressista alla presidenza della Regione Sardegna e vicepresidente del M5S, lei ha deciso invece una chiusura tutta sarda. Perché questa scelta? “Abbiamo voluto dare un segnale chiaro: la nostra campagna elettorale è radicata nel territorio sardo, per ie con i. Crediamo che la politica debba partire dalle comunità locali, ascoltando prima e rispondendo poi alle loro esigenze specifiche, senza seguire agende dettate da logiche nazionali. È esattamente ciò che abbiamo fatto durante questa campagna, perché credo in una Sardegna protagonista del proprio destino”. Che ne pensa della passerella adei leader delle destre per ...