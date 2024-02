La Cina valuta misure per favorire gli investimenti esteri - Notizie - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lalavora a nuoveperglirafforzando la fiducia verso il Paese dopo lo storico calo dei flussi nel 2023 a causa dei timori sulle prospettive di crescita economica. Il premier Li Qiang ha presieduto, a tale scopo, una riunione di gabinetto in cui ha invitato le autorità ad ogni livello ad esaminare ogni possibile soluzione per attirare più capitali globali, ha riferito il network statale Cctv. Il governo centrale, in particolare, ha ribadito che la stabilizzazione deglidovrebbe essere un obiettivo chiave del lavoro economico del 2024, impegnandosi a continuare ad espandere l'accesso al mercato e a ottimizzare un ambiente domestico aperto alla concorrenza leale. In base a quanto diffuso una settimana fa dalla ...