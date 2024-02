La Chiesa Evangelica "Fiumi di Grazia" compie 50 anni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti

Gli evangelici festeggiano glie lo fanno nella sede di Via Croce Rossa. Era il 1974 quando il Pastore Cosimo Sferruzzo, uomo visionario con una grande passione per la città di Benevento avviò, con un piccolo gruppo di giovani, quella che poi sarebbe stata una delle comunità più influenti della città. Da quel giorno di acqua sotto i ponti ne è passata.di, con una presenza costante sul territorio ed un dialogo continuo con istituzioni, è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante ed è diventata punto di riferimento per tutti coloro che vogliono ritrovare un cammino di fede genuino. Di seguito il comunicato ufficiale firmato dal pastore Roberto Sferruzzo: "Correva l'anno 1974 era nel mese di Febbraio precisamente il 24 Febbraio 1974 quando un gruppo di giovani guidati dal pastore ...