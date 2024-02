La cascata delle Marmore | un’opera d’arte naturale e umana

(Di sabato 24 febbraio 2024) Se siete alla ricerca di una meta che coniughi bellezza, storia e avventura, non potete perdervi la, la più altaartificiale d’Europa e tra le più alte del mondo. Situata in Umbria, tra i comuni di Terni e Arrone, laè formata dal fiume Velino che si tuffa nella gola del Nera, creando uno spettacolo di acqua e luce che incanta da secoli i visitatori. Storia della CascateLanon è solo un capolavoro della natura, ma anche il risultato di un’antica opera ingegneristica. Fu infatti realizzata nel 271 a.C. dai Romani, che deviarono il corso del Velino per risolvere il problema della palude di Rieti, dove il fiume stagnava. Nel corso dei secoli, la ...

