La carica di Ranuzzi. "Un salto di qualità per l'Andrea Costa»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Mettersi la gara con Mestre alle spalle e guardare avanti. Già con il derby di Ravenna nel qualecercherà di riprendersi i due punti lasciati per strada con Mestre. Una partita che fa ancora male, pensando ai 19 punti di vantaggio persi nell’arco degli ultimi 8-9 minuti di una partita che fin lì i biancorossi stavano dominando. "Abbiamo analizzato gli errori e ora dobbiamo cancellare tutto pensando subito alla partita con Ravenna", dice il lungo Alex. Molti aspetti non hanno funzionato domenica, maguarda anche all’avversario incontrato. "In primis sono tanti i meriti di Mestre che ha segnato tanto in pochissimo tempo, non dandoci quasi il tempo di capire cosa stava succedendo o come metterci una pezza. Abbiamo preso dei colpi da ko uno dietro l’altro e non siamo riusciti ad avere ...