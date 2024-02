La Camera bassa approva legalizzazione del consumo di cannabis

La camera bassa del parlamento polacco ha approvato una legge che rende più accessibile la pillola del giorno dopo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 24 febbraio 2024) I deputati del Bundestag, ladel Parlamento tedesco, hannoto in via definitiva una legge che legalizza laa scopo ricreativo. Il testo del governo Scholz - adottato con 407 voti a favore e 226 contrari e che entrerà in vigore dal 1 aprile - è stato oggetto di numerose critiche. La norma prevede che a partire da aprile in Germania le persone con più di 18 anni potranno possedere e trasportare 25 grammi diper il. Inoltre potranno essere coltivate, non a scopo commerciale, tre piante dinelle proprie case. Inoltre, la legge prevede la distribuzione controllata da parte deiclub.I partiti al governo sostengono che la nuova legge faciliterà l`uso responsabile della. ...