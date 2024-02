La bandiera ucraina sventola davanti alla Commissione europea

Anniversario della guerra in Ucraina, von der Leyen vola a Kiev. Presente anche Meloni per il G7: Inoltre, le sedi principali delle istituzioni europee si sono colorate di giallo e blu, i colori della bandiera ucraina, che è stata issata al fianco di quella europea. "Issiamo con orgoglio la ... it.euronews

Cassis al Consiglio di sicurezza dell'ONU: «Il nostro obiettivo è la pace»: Il consigliere federale a capo del DFAE, a New York, ha sollevato la questione di ciò che la comunità internazionale può fare: «Non dobbiamo cedere al pessimismo, la strada per la pace deve essere per ... cdt.ch

Articolo21 sostiene e parteciperà al sit-in di solidarietà al popolo ucraino a Napoli: Anche Articolo21 Campania, domani (sabato 24 febbraio), parteciperà al sit-in di solidarietà al popolo ucraino, che si svolgerà in Piazza Dante, dalle ore 15 alle 18. A due anni dall’inizio dell’aggr ... articolo21