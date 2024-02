La Air Jordan 1 Low Punk Rock è ufficialmente entrata nella sua era da bad boy

Air Jordan 1 Low 2024, nuovi colori di tendenza sneakers

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Negli ultimi mesi, la Air1 Low ha preso ispirazione da qualsiasi cosa, dalle borse Bottega alle tute spaziali. La prossima Air1 Lowpunta ancora più in alto e rende omaggio a uno dei generi più influenti della storia della musica. Air1 LowNikeQuando si pensa alla Air1, i Ramones di New York e i Damned di Londra probabilmente non sono la prima associazione mentale che siamo pronti a fare. L'ultima colorazione diBrand strizza, però, l'occhio a queste band ribelli e anti-establishment. Costruita interamente in pelle, la sneaker è realizzata su una base bianca a cui si aggiungono pannelli neri intorno al colletto e lungo la punta. Sul tallone è presente una texture in finto ...