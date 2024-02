La 28ª giornata Lucchese in casa del Pescara | Vis Pesaro verso Recanati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Fari puntati oggi sui novanta minuti che la, semifinalista di coppa proprio come il Rimini, oggi giocherà sul campo del. Match interessante anche quello tutto marchigiano tra Recanatese e Viscon i padroni di, scivolati al terz’ultimo posto in classifica, che hanno intenzione di rimettersi in carreggiata. Serie C. Girone B (28ª). Oggi: ore 16.15 Ancona-Rimini,. Ore 18.30: Recanatese-Vis, Spal-Arezzo e Pontedera-Torres (disputata ieri). Domani: Virtus Entella-Fermana e Olbia-Gubbio (ore 14), Cesena-Pineto (ore 15), Perugia-Juventus U23 (ore 16.15), Carrarese-Sestri Levante (20.45). Classifica: Cesena 68; Torres 56; Carrarese 49; Perugia 46; Gubbio 44;41; Pontedera ...